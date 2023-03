Shattered Heaven: trailer e data di uscita del gioco italiano roguelike strategico a base di carte

Shattered Heaven torna a mostrarsi con un nuovo trailer. Il gioco roguelike strategico con combattimenti in stile card game arriverà su PC il 19 aprile 2023. Si tratta della nuova opera del team di sviluppo di Dry Drowing, l'acclamata visual novel investigativa ambientata in un universo futuristico e distopico.

Il filmato, che potete vedere poco sotto, ci parla dell'impalcatura narrativa, centrale per il gioco. Il video mostra un mondo abbandonato e "sospeso nel tempo". L'umanità ha tradito Dio e per questo è maledetta a sopravvivere in una terra ostile e arida.

Ci sono quattro fazioni che combattono per il predominio, che sono destinate a compiere un rituale sanguinoso e crudele noto come la Guerra dell'Ascensione. Potremo incontrare tanti personaggi che ci aiuteranno a esplorare varie tematiche.

Il termini di gameplay, avremo accesso a una squadra composta da tre personaggi: ogni PG ha il proprio mazzo e le proprie abilità uniche, così da rendere sempre diverso il combattimento anche a seconda delle preferenze strategiche dei giocatori. Shattered Heaven è inoltre un roguelike, come detto, quindi ogni partita sarà diversa e ci saranno contenuti sempre nuovi.

Potete provare in prima persona una demo gratuita presente su Steam e, in caso questa vi convinca, potete aggiungere il gioco alla Lista dei desideri così da supportare gli sviluppatori italiani.

Vi lasciamo infine al nostro provato di Shattered Heaven.