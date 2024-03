Shin Megami Tensei V: Vengeance per PS5, Xbox e Nintendo Switch in prenotazione su Amazon

Tramite Amazon è ora possibile fare la prenotazione di Shin Megami Tensei V: Vengeance per PS5, Xbox e Nintendo Switch, sia in versione standard che in versione con steelbook. Il prezzo è rispettivamente di 60.99€ e 65.99€. La data di uscita è il 21 giugno 2024. Potete trovare il prodotto a questo link oppure tramite i box qui sotto. Ecco anche le versioni Steelbook, per PlayStation 5 e Nintendo Switch. Si tratta di prenotazioni a prezzo minimo garantito, quindi in caso di sconti questi saranno applicati automaticamente al vostro ordine e al momento della spedizione pagherete il prezzo più basso, anche nel caso nel quale il prodotto sia risalito di prezzo. Potete cancellare la prenotazione in qualsiasi momento.