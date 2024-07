Shuhei Yoshida promuove il lancio di SteamWorld Heist 2 mangiando ali di pollo piccanti

Come documenta il video che potete vedere in calce, Shuhei Yoshida si è messo a mangiare ali di pollo piccanti per promuovere il lancio di SteamWorld Heist 2, fissato all'8 agosto su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Seduto in compagnia del franchise director Brjann Sigurgeirsson, il capo della divisione indie di PlayStation ha rispolverato una delle sue grandi passioni, dando vita a un nuovo Shuhei Spicy Special per questa importante occasione.

Naturalmente i due non si sono limitati a ingozzarsi di alette man mano più piccanti, ma hanno anche parlato della serie di SteamWorld Heist, che Yoshida ha rivelato essere uno dei suoi "comfort food" videoludici.

Alla luce di tutto questo, l'ex presidente dei Sony Worldwide Studios ha detto di essere davvero entusiasta in vista dell'imminente uscita del nuovo episodio, a cui ovviamente dedicherà le sue attenzioni.