Skullgirls 2nd Encore annunciate le versioni Xbox Series X|S e One, trailer di Black Dahlia

Autumn Games e gli sviluppatori di Hidden Variable hanno annunciato che le versioni Xbox Series X|S e Xbox One di Skullgirls 2nd Encore sono attualmente in sviluppo e con data di uscita fissata entro la fine del 2022. Inoltre, è stato presentato il primo gameplay trailer di Black Dahlia, il prossimo personaggio che si unirà roster.

Black Dahlia arriverà in versione alpha su PC a giugno, a cui seguirà l'accesso anticipato nel terzo trimestre del 2022 e il lancio su PC e PS4 nel quarto trimestre del 2022, come parte del Season Pass 1 di di Skullgirls 2nd Encore e Skullgirls Mobile.

La mossa speciale chiave di Black Dahlia consiste nell'usare il suo enorme braccio-fucile per scagliare proiettili esplosivi a lento movimento che esplodono al contatto. Queste munizioni esplosive sono più efficaci a medio raggio dove il personaggio può avvicinarsi insieme a loro usando il suo scatto in avanti e il salto "Onslaught". Quest'ultima è l'abilità di movimento unica di Dahlia, con la quale balza verso l'avversario permettendole di attaccare da un'angolazione ottimale.

Skullgirls 2nd Encore è disponibile per PS4, Switch e PC tramite Steam. È disponibile anche per PS3, Xbox 360 e PS Vita, ma queste versioni non riceveranno alcun contenuto scaricabile in futuro. Skullgirls Mobile è disponibile per iOS tramite App Store e Android tramite Google Play.