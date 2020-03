Skyrim - Special Edition, due mod "Photorealistic" rendono Whiterun e le montagne di TESV fantastiche

Due mod "Photorealistic" di The Elder Scrolls: Skyrim - Special Edition, rendono le montagne della regione e la città di Whiterun fantastiche alla vista.



Le mod sono create da CleverCharff e contengono tutta una serie di miglioramenti in grado di migliorare notevolmente l'aspetto del gioco di Bethesda. Tutte le texture contenute, infatti, sono state fatte manualmente in 4K e trasformano due aspetti specifici di The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition.



La prima è chiamata Photorealistic Whiterun, può essere trovata qui, e cambia radicalmente l'aspetto di questa città. Allo stesso indirizzo potrete trovare qualche immagine di esempio che mostra il risultato finale. La mod, infatti, trasforma completamente la città, sia esternamente che internamente. Ogni singola texture, dentro e fuori le case, è stata modificata manualmente dal modder.



La seconda mod, invece, cambia e migliora l'aspetto di tutte le montagne di Skyrim. Potete trovare Photorealistic Mountains a questo indirizzo, assieme a qualche esempio di come viene modificata la grafica.



Entrambe le mod sono piuttosto pesati e per questo motivo CleverCharff consiglia di caricarle dopo tutte le altre installate nel gioco.



Che ve ne sembra?