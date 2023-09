Slender: The Arrival 10th Anniversary Update, data di uscita della nuova versione in Unreal Engine 5

Secondo Blue Isle Studios, in questa riedizione "ogni ombra, ogni materiale e ogni incontro con il misterioso Slender Man" è stato reso con "dettagli sbalorditivi possibili solo con l' Unreal Engine 5 ". Oltre agli ovvi miglioramenti dal punto di vista grafico, questa nuova versione includerà un numero maggiore di lingue supportate, tra cui anche l'Italiano.

Slender: The Arrival è stato pubblicato per la prima volta il 26 marzo 2013 ed è attualmente disponibile su PS4, Xbox One, Switch, PS3, Xbox 360, Wii U, PC e Mac tramite Steam, e anche su mobile per iOS e Android.

Gli sviluppatori di Blue Isle Studios hanno svelato la data di uscita di Slender: The Arrival 10th Anniversary Update , la nuova versione del survival horror creata tramite l'ausilio dell'Unreal Engine 5. Sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam ed Epic Games Store) dal 18 ottobre al prezzo di 19,99 euro . L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che potrete visualizzare di seguito.

Aggiornamento gratuito su Steam e bonus di prenotazione

Per chi già possiede Slender: The Arrival su Steam questa nuova versione sarà disponibile sotto forma di aggiornamento gratuito. Dal 18 ottobre sostituirà il gioco originale, con il prezzo che passerà da 9,99 euro a 19,99 euro. Sarà comunque possibile vivere l'esperienza originale, grazie alla possibilità di passare dalla vecchia alla nuova versione in qualsiasi momento.

I preordini sono già disponibili su Xbox Series X|S tramite Microsoft Store, mentre quelli su PS5 inizieranno il 19 settembre. Come incentivo di prenotazione i giocatori riceveranno una copia di Valley, un adventure in prima persona di Blue Isle Studios ben lontano dallo stile e i toni di Slender The Arrival.