South Park: Snow Day! annunciato con un trailer al THQ Nordic Showcase

Ci troviamo dunque a prendere parte a nuove avventure con Cartman, Stan, Kyle e Kenny , riprodotti in tutta la gloria del 3D, all'interno di battaglie forsennate a suon di palle di neve e non solo, in un'ambientazione invernale.

La battaglia invernale di South Park: Snow Day!

La giornata nevosa che rende felici tutti i bambini si trasforma dunque in un cruento campo di battaglia, come era lecito aspettarsi dalla serie in questione. South Park: Snow Day! Sviluppato da Question Games - piccolo sviluppatore noto per The Blackout Club e The Magic Circle - ci propone dunque azione cooperativa a quattro giocatori e realizzata in tre dimensioni.

Uno dei momenti tipicamente più felici nell'infanzia di chiunque, la giornata piena di neve, diventa dunque un action shooter cooperativo alquanto intenso. Il gioco è stato annunciato per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch con data d'uscita fissata per il 2024.