Trine 5: A Clockwork Conspiracy. il trailer della cooperativa locale mostrato al THQ Nordic Showecase

Questa sera, 11 agosto 2023, è andato in onda il THQ Nordic Showecase, durante il quale sono stati mostrai vari giochi pubblicato dall'editore. Uno di questi è Trine 5: A Clockwork Conspiracy , nuovo capitolo dell'apprezzata saga platform puzzle. Il nuovo trailer è dedicato alla modalità cooperativa locale . Trine 5: A Clockwork Conspiracy ci mette nei panni di Zoya la ladra, Amadeus il Mago e Pontius il Cavaliere . I tre hanno le proprie abilità uniche e devono sfruttarle per completare i livelli e avanzare. La natura "multi-personaggio" del gioco si sposa inoltre perfettamente con la cooperativa.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy, i dettagli sulla cooperativa locale

Trine 5: A Clockwork Conspiracy

Trine 5: A Clockwork Conspiracy permetterà di giocare con un massimo di altri tre amici, sebbene i personaggi siano tre (un personaggio viene duplicato). Inoltre, giocando con gli amici le aree cambiano, con i puzzle che si adattano al numero di sfidanti così da rendere l'avanzamento sempre interessante indipendentemente da quanti giocatori vi sono a schermo.

Ovviamente il gioco non è solo un insieme di enigmi da risolvere. Oltre a sequenze platform, troveremo nemici da sconfiggere, compresi dei boss. Amadeus, Zoya e Pontius hanno le proprie capacità uniche che potremo sfruttare per avere la meglio sugli avversari, come la possibilità di creare casse con la magia, usare spada e scudo con il cavaliere e colpire punti irraggiungibili con l'arco della ladra.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a partire dal 31 agosto 2023. Il prezzo ufficiale è 29.99€.