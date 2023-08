Space for Sale: il nuovo trailer annuncia l'apertura delle registrazioni alla beta chiusa

In occasione del THQ Nordic Showcase 2023 è stato mostrato un nuovo trailer di gameplay di Space For Sale , con cui è stato mostrato del nuovo gameplay ed è stata annunciata l'apertura delle registrazioni per la beta chiusa .

Spazio in vendita

Space for Sale ha come protagonista un'astronauta paffuto, che deve esplorare mondi strani e lontani, cercare forme di vita aliene e vendere proprietà immobiliari nello spazio. Evidentemente gli sviluppatori di Mirage Game Studios, cui già dobbiamo Little Big Workshop, ritengono che il problema del sovraffollamento delle città terrestri non si risolverà nell'immediato futuro. Vediamo il filmato, che è meglio:

In termini di gameplay parliamo di un gioco sandbox di esplorazione/sopravvivenza in cui l'obiettivo è proprio quello di costruire case per dei clienti davvero esigenti, affrontando le creature aliene che non vedono di buon occhio l'arrivo di vicini così fastidiosi sul loro pianeta, oltretutto con tendenze al genocidio.

Considerate che Mirage Game Studios è un team molto piccolo, formato da meno di venti persone. Attualmente è al suo secondo gioco. L'idea sembra buona, la realizzazione anche. Vedremo se riusciranno a sfondare.