Last Train Home: il trailer gameplay dello strategico dal THQ Nordic Showcase

Il trailer di Last Train Home ci mostra alcune sequenza di gameplay mescolate con sequenze live-action e frammenti in computer grafica. Il video spiega per sommi capi quali sono le caratteristiche fondamentali del gioco, tra esplorazione e gestione delle truppe.

Durante il THQ Nordic Showcase è stato mostrato il gameplay trailer di Last Train Home , il gioco strategico di Ashborne Games. Potete vedere il video qui sotto.

Last Train Home, quanto sappiamo sul gioco

Last Train Home è stato annunciato nel giugno 2023 durante il PC Games Show e ora torna a mostrasi. L'uscita è prevista per il momento per un generico 2023 e il gioco sarà pubblicato unicamente su PC.

Il gioco racconta di una missione in una terra "desolata e devastata dalla guerra". L'ambientazione è la Russia che è colpita da una guerra civile tra le due grandi armate: l'Armata Rossa e l'Armata Bianca. Noi saremo nel mezzo e dovremo gestire le poche risorse a nostra disposizione e mantenere alto il morale delle nostre truppe.

Dovremo sopravvivere nelle remote lande siberiane, combattendo il freddo. Le missioni sono in tempo reale e dobbiamo pianificare costantemente le nostre azioni per scegliere quali obiettivi inseguire. Potremo anche equipaggiare i soldati per migliorarli. Il treno sarà uno dei nostri alleati, inoltre, e dovremo potenziarlo e farne la manutenzione.

Last Train Home si basa sulla storia della Legione cecoslovacca e della sua lotta durante la Prima Guerra Mondiale.