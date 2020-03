Spelunky 2, lo sviluppo procede bene e i progressi sono evidenti

Lo sviluppo di Spelunky 2 procede bene e sta facendo dei progressi evidenti. A dirlo è stato Derek Yu, il fondatore della software house Mossmouth, che ha condiviso qualche nuova informazione sullo stato del gioco, annunciato ormai nel lontano ottobre 2017 per PC e PS4.



In molti si stavano effettivamente chiedendo che fine avesse fatto, visto che non se n'è più parlato per lunghi mesi. Stando a quanto dichiarato da Yu, Spelunky 2 ha ricevuto una leggera revisione grafica per migliorare alcuni effetti, come quello della lava e di altri liquidi, senza al contempo perdere dettagli. Inoltre lo studio sta lavorando moltissimo sulle interazioni così da creare situazioni che consentano al giocatore di rendere ogni partita un'avventura unica, pur mantenendo alcune delle caratteristiche del primo Spelunky, come i livelli generati proceduralmente.



Nonostante le rassicurazioni, purtroppo Yu non può ancora dire nulla sulla data di uscita di Spelunky 2. L'annuncio sembra essere sempre più vicino, ma il gioco non è ancora in uno stato tale da consentire di fissare il lancio. Non sappiamo quindi se ce la faremo a vederlo per il 2020. Per consolarci vediamo le nuove immagini di gameplay pubblicate per l'occasione.