Saints Row: The Third, la remaster per PS4 e Xbox One nel listino di un retailer

Saints Row: The Third farà il proprio debutto su PS4 e Xbox One con una remaster comparsa nel listino del famoso retailer Gamefly, che ha rimosso i riferimenti quando però il leak era ormai avvenuto.



La data di uscita del gioco riportata sul sito, fissata al 7 maggio 2020, fa pensare a un annuncio imminente da parte di THQ Nordic e dunque a un progetto che in questo caso non era destinato a un reveal nel corso dell'E3 2020 cancellato.



Pubblicato originariamente nel 2011 su PC, PS3 e Xbox 360, Saints Row: The Third ci mette nuovamente nei panni del capo dei 3rd Street Saints, una banda di scaltri criminali determinati a riconquistare la città di Stilwater dopo un colpo andato male.



Finiti in prigione, i componenti della gang entrano in contatto con un altro gruppo criminale, il Sindacato, e trovano un accordo per far evadere il loro leader, Johnny Gat, ma qualcosa va storto e si scatena una nuova guerra per il controllo del territorio.



Dalla remaster di Saints Row: The Third per PlayStation 4 e Xbox One potremo senz'altro aspettarci una grafica migliorata, in alta definizione, e un frame rate più stabile: elementi che nel recente port per Nintendo Switch non brillavano particolarmente, anzi.





[Leaked] #SaintsRow: The Third - Remastered for Xbox One and PS4 on May 7th listing on #Gameflyhttps://t.co/rE2bpiR3jW pic.twitter.com/y6pnbHpkzR — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth1984) March 11, 2020