Splatoon 3: lo sparatutto di Nintendo Switch è ora in offerta su eBay Italia, ecco lo sconto

Nintendo è famosa soprattutto per le sue saghe storiche, nate ovviamente in quanto single player. La compagnia di Kyoto non rifugge però i giochi online e un ottimo esempio è Splatoon 3, più recente capitolo della saga sparatutto multigiocatore di Nintendo Switch che è ora in offerta su Amazon Italia. Lo sconto segnalato è di 17€, ovvero del 20%. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il venditore è monclick-italia e la spedizione è gratuita e avviene in tre giorni. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Splatoon 3, come detto, è uno sparatutto in terza persona multigiocatore. Dispone di molteplici modalità e di una città da esplorare con anche alcuni mini-giochi a disposizione. Ricordiamo che per giocare online è necessario possedere un abbonamento Nintendo Switch Online.