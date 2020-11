Star Wars: Squadrons, vendite digitali per 1,1 milioni di copie a ottobre 2020

Star Wars: Squadrons ha totalizzato vendite digitali per 1,1 milioni di copie nel mese di debutto, ottobre 2020: un ottimo risultato per il titolo prodotto da Electronic Arts.

Parliamo infatti di numeri del tutto simili a quelli realizzati al lancio da Star Wars: Battlefront 2, sempre restando nell'ambito del formato digitale, ma sostanzialmente inferiori rispetto ai 2,9 milioni di copie di Star Wars Jedi: Fallen Order.

Certo, bisogna anche considerare che il prezzo di 39,99 euro e la mancanza di microtransazioni costituiscono un limite per quanto concerne gli incassi di Star Wars: Squadrons.

Accolto dalla stampa internazionale con voti un po' altalenanti, Star Wars: Squadrons include una campagna in single player oltre a una serie di coinvolgenti modalità multiplayer.

Domina la galassia con il tuo caccia in STAR WARS: Squadrons e scopri una nuova esperienza di gioco in cui i piloti sono i veri protagonisti.

Allaccia le cinture, prova il brivido dei combattimenti stellari multigiocatore in prima persona insieme alla tua squadriglia e scopri cosa vuol dire essere un vero pilota in una nuova emozionante storia per giocatore singolo di STAR WARS.