Star Wars: The Old Republic, trailer in 4K festeggia il decimo anniversario dell’MMO

Il 20 dicembre Star Wars: The Old Republic festeggerà il decimo anniversario dall'apertura dei server. Per festeggiare Bioware ha deciso di pubblicare una versione aggiornata di tutti i trailer del gioco in 4K, partendo da "Deceived" lanciato il 1° giugno del 2009 e uno dei più apprezzati dai fan.

Il filmato è ambientato dieci anni prima gli eventi narrati dal gioco base e vede Darth Malgus guidare le forze dei Sith nell'assalto contro il Tempio dei Jedi. L'esito di questa battaglia avrà conseguenze importanti e che ovviamente si riflettono anche nella narrativa dell'MMORPG.

In concomitanza con il decimo anniversario arriverà l'espansione Legacy of the Sith, che darà inizio a un anno di contenuti, intrighi galattici, conflitti e misteri. Legacy of the Sith manderà i giocatori nelle zone più profonde e oscure della galassia per scoprire cosa ha in mente proprio Darth Malgus con il suo "piano definitivo" e, tra le altre cose, permetterà ai giocatori di personalizzare ancor di più lo stile di combattimento del proprio avatar virtuale.

Rimanendo in tema, di recente Disney ha pubblicato il primo trailer ufficiale di The Book of Boba Fett, la nuova serie TV in esclusiva per Disney+ e spin-off di The Mandalorian.