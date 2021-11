Battlefield 2042: un leak svela il numero delle armi, fan delusi

A pochi giorni dall'inizio dell'accesso anticipato di Battlefield 2042, un utente ha condiviso in rete un'immagine del gioco, che svela il numero delle armi presenti nello sparatutto di DICE. A quanto pare sono solo 22, il che ha deluso un buon numero di giocatori.

Come possiamo vedere nell'immagine postata su Reddit da Aaronfrogger, Battlefield 2042 avrà, perlomeno al lancio, 4 fucili d'assalto, 4 SMG, 2 LMG, 3 fucili da cecchino, 3 fucili a lunga gittata, 3 pistole e 3 armi "Utility", per un totale quindi di 22. Un numero decisamente inferiore rispetto ai precedenti capitoli della serie. Ad esempio Battlefield V ne aveva 30.

Come è possibile notare dai commenti nel thread di Reddit, la cosa ha deluso un buon numero di giocatori, che ritengono il numero di armi di Battlefield 2042 piuttosto carente.

In ogni caso non è da escludere che un'eventuale patch del day-one introduca nuove armi oltre a quelle già presenti attualmente, cosa che scopriremo a breve dato che l'early access inizierà tra pochi giorni. Inoltre altre bocche da fuoco potrebbero arrivare dopo il lancio sotto forma di aggiornamenti gratuiti. Come sappiamo infatti DICE ha intenzione di supportare a lungo la sua nuova creatura, con EA che addirittura vede la serie come un vero e proprio live service.

Vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile a partire dal 19 novembre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. I possessori della Gold o Ultimate Edition potranno iniziare a giocare in Accesso Anticipato già a partire da venerdì 12 novembre. Dallo stesso giorno, inoltre, gli abbonati a Xbox Game Pass ed EA Play potranno accedere a un prova gratuita di dieci ore del gioco completo. Tra l'altro il preload è già disponibile su Xbox Series X|S e Xbox One, mentre nei prossimi giorni sarà disponibile anche su PS5 e PS4.