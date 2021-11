Battlefield 2042: preload disponibile per Xbox Series X|S e One, a seguire PS5, PS4 e PC

Il preload delle versioni digitali di Battlefield 2042 per Xbox Series X|S e Xbox One è attivo per tutti i giocatori, mentre gli utenti PS5, PS4 e PC potranno iniziare a scaricare i file di gioco tra pochi giorni.

La conferma è arrivata dall'account Twitter ufficiale di Battlefield 2042 che ha confermato data e orari dei preload dell'atteso sparatutto multiplayer di DICE. Come accennato è già disponibile per piattaforme Xbox, mentre su piattaforme PlayStation si attiverà allo scoccare delle mezzanotte di mercoledì 10 novembre. Infine su PC sarà disponibile lo stesso giorno a partire dalle 11:00.

Il preload sarà disponibile per tutti gli utenti che hanno acquistato la versione digitale di Battlefield 2042 a prescindere dall'edizione, dunque non sarà limitato agli acquirenti della Gold e Ultimate Edition che inizieranno a giocare in Accesso Anticipato già dalla prossima settimana.

L'account Twitter Battlefield Bulletin inoltre ha riportato il peso del download per piattaforme Xbox, pari a 51,42 GB per Series X|S e 27,60 GB per One. Per quanto riguarda le altre piattaforme, stando al profilo PlayStation Game Size, le dimensioni su PS5 al lancio saranno di 46,73 GB in Europa.

Vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile a partire dal 19 novembre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. I possessori della Gold o Ultimate Edition potranno iniziare a giocare in Accesso Anticipato già a partire da venerdì 12 novembre. Dallo stesso giorno, inoltre, gli abbonati a Xbox Game Pass ed EA Play potranno accedere a un prova gratuita di dieci ore del gioco completo.