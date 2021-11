Elden Ring Collector's Edition, preorder Amazon: solo la versione PS4 è disponibile

Se siete in cerca di una Collector's Edition di Elden Ring su Amazon, vi segnaliamo che è ancora disponibile solo la versione PS4. Le versioni PS5 e Xbox di questa edizione speciale sono infatti terminate. In altre parole, vi conviene non pensare troppo ed eseguire il preordine della versione PS4 prima che anch'essa termini.

Ricordate che Amazon fa eseguire il pagamento solo la momento della consegna, quindi potete assicurarvi ora una copia di Elden Ring Collector's Edition e cambiare poi idea all'ultimo minuto. Potete trovare la versione PS4 del gioco qui.

Ricordiamo che Elden Ring Collector's Edition include i seguenti contenuti:



Gioco su disco

Statua di Malenia - Spada di Miquella (23 cm)

SteelBook esclusiva

Artbook con copertina rigida da 40 pagine

Colonna sonora digitale

Poster

Art Cards

Set di sticker

Toppa in tessuto

Gesto bonus L'Anello

Elden Ring ci porta in un nuovo mondo, dove saremo il Senza Luce. Il nostro guerriero, personalizzabile nell'aspetto e nello stile di combattimento, dovrà esplorare un mondo aperto (una novità per FromSoftware) e una serie di dungeon chiusi dallo stile classico, ben noti ai fan di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro.

Il protagonista di Elden Ring, a cavallo, che si scontra con un dragone

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.