Offerte Amazon: Animal Crossing New Horizons al prezzo più basso di sempre

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Animal Crossing New Horizons (Edizione Spagna, ma con lingua italiana inclusa) al prezzo più basso di sempre. Lo sconto è di circa 14 euro rispetto alla versione italiana.

Il prezzo pieno della versione spagnola di Animal Crossing New Horizons era 59.90€ verso la fine di ottobre 2021, ovvero una cifra superiore rispetto alla versione italiana del gioco. Successivamente, però, il gioco ha iniziato a calare di prezzo in modo regolare, giorno dopo giorno, arrivando a una cifra inferiore a quella italiana (al momento della scrittura, 48.99€), fino a raggiunge quello che è un minimo storico per questa versione del gioco. Gli utenti italiani su Amazon confermano che il gioco spagnolo include la possibilità di scegliere la lingua italiana.

Animal Crossing New Horizons è un life sim per Nintendo Switch, perfetto per rilassarsi e creare la propria isola perfetta insieme a tanti altri personaggi colorati e simpatici. È un gioco adatto a tutte le età. Questo è inoltre un momento perfetto per iniziare a giocare in quanto è appena stato rilasciato l'aggiornamento gratuito 2.0 che introduce moltissimi nuovi contenuti ed è arrivata anche l'espansione a pagamento Happy Home Paradise.

Animal Crossing: New Horizonsm i personaggi fanno festa attorno a un fuoco

