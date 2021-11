Forza Horizon 5: video confronta scenari di gioco e realtà, il risultato è sorprendente

Il comparto grafico e tecnico di Forza Horizon 5 è indubbiamente di altissima qualità ed è stato elogiato da chiunque abbia avuto modo di provare il gioco di Playground Games. Ma come se la cava se confrontato alla realtà? Scopriamolo insieme nel nuovo video di ElAnalistaDeBits che confronta alcuni scenari di gioco con le loro controparti reali.

Digital Foundry ha già elogiato Forza Horizon 5 nella sua video analisi e confrontato le versioni per piattaforme Xbox. Il particolare filmato di ElAnalistaDeBits invece confronta alcuni dei luoghi, edifici, monumenti presenti nel mondo di gioco con quelli realmente esistenti in Messico, come ad esempio la chiesa "La Santìsima Trinidad", il Castello di Santa Cecilia e le strade di Guanajuato.

Il risultato è notevole e dimostra la grande cura, amore e attenzione per i dettagli da parte degli sviluppatori nel ricreare questi elementi in Forza Horizon 5 nel modo più fedele possibile. Il tutto accompagnato da un comparto grafico impressionante, che dimostra quanto i videogiochi mano a mano si stiano avvicinando sempre di più a quella chimera chiamata "fotorealismo".

Forza Horizon 5 debutterà su Xbox Series X|S, Xbox One, PC il martedì 9 novembre. Il gioco sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass. Se questo filmato vi ha colpito, allora vi consigliamo di guardare Forza Horizon 5 girare in 8K su PC con impostazioni massime.