Arcane: Vander e Silco potrebbero arrivare in League of Legends, ma dipende tutto dai fan

Arcane è un progetto molto ambizioso e potrebbe avere forti ripercussioni nell'universo dei giochi Riot Games. Ad esempio, Vander e Silco, due dei personaggi inediti introdotti con la serie Netflix potrebbero persino arrivare su League of Legends, Runeterra o Teamfight Tactics. Ma molto dipenderà da come verrà accolta dai fan.

Da oggi la prima delle tre miniserie da tre episodi di Arcane è disponibile nel catalogo di Netflix. La serie non si limita a narrare le origini di personaggi noti come Vi, Jinx, Caitlyn e Jayce, ma approfondisce anche alcuni elementi della lore di LoL, come la nascita dell'hextech e il contrasto tra le città Piltover e Zaun, due facce della stessa medaglia.

In tutto ciò vengono introdotti volti nuovi, alcuni dei quali molto interessanti e ben caratterizzati. Al punto che viene da chiedersi, vedremo mai personaggi come Vander e Silco in League of Legends? Tutto dipende dai fan.

Come potrete leggere nel nostro speciale dedicato ad Arcane, stando alle parole dei creatori Christian Linke e Alex Yee i due personaggi sopracitati (e magari non solo loro) potrebbero arrivare su LoL, Legends of Runeterra o Teamfight Tactics, magari attraverso eventi speciali. Ci sono molte discussioni interne al riguardo, tuttavia gli autori vogliono prima capire come e se i loro fan vogliono effettivamente utilizzare questi eroi.

Questo perché Arcane, si spera, potrebbe essere l'inizio di qualcosa di grande, con l'obiettivo di cominciare a esplorare le storie di League of Legends ed eventualmente realizzare nuovi progetti simili in futuro.

In fin dei conti i giochi Riot hanno potenzialità infinite dal punto di vista narrativo, con tanti personaggi carismatici e storie da esplorare, che potrebbero dunque dare vita a un universo espanso non solo fatto di videogiochi ma anche di progetti che si affacciano su media differenti, come Arcane. Ovviamente, come già accennato, molto dipenderà da come tali produzioni verranno accolte dai fan.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere personaggi di Arcane come Silco e Vandere su League of Legends o altri giochi Riot?