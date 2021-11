Okami: Hideki Kamiya di PlatinumGames vuole realizzare un sequel

Hideki Kamiya, chief game designer di PlatinumGames, vorrebbe realizzare un sequel di Okami, la tanto apprezzata quanto commercialmente sfortunata opera di Capcom, di cui Kamiya era stato il director.

In un'intervista Kamiya ha spiegato che durante lo sviluppo del gioco erano state tagliate alcune idee e lasciati in sospeso alcuni punti della trama proprio in previsione di un eventuale sequel. Come ben sappiamo, in seguito Clover Studio è stato smantellato e Hideki Kamiya ha fondato Platinum Games. Tuttavia Kamiya in futuro vorrebbe riprendere in mano la serie e realizzare un sequel diretto, magari riprendendo parte delle idee scartate dall'originale.

"Quando si crea una nuova IP, a metà dello sviluppo hai tante idee che vuoi implementare. Tuttavia, nella parte successiva dei lavori, alcune di queste non possono più essere realizzate per motivi tecnici o di pianificazione. Inizi a dire "mettiamo quello che non abbiamo potuto fare questa volta in un sequel".

Okami

"In Okami, sia per quanto riguarda la storia che le meccaniche del Pennello Celestiale, abbiamo parlato di come avremmo potuto prenderci del tempo e svilupparle ulteriormente in un sequel, rendendo quest'ultime più divertenti e meno stressanti. Ovviamente volevamo fare un sequel. Alla fine le cose hanno preso un'altra piega. Okami non è stato un successo commerciale quando lo abbiamo pubblicato. Tuttavia gradualmente è diventato un successo per la critica, valutato positivamente da tante persone. Alla fine ha raggiunto ancora più utenti con Okami HD su varie piattaforme. Ha ampliato la base dei giocatori e ha permesso ad ancor più persone di godersi il gioco."

"Allo stesso tempo, ho iniziato a vedere molti chiedere informazioni sui punti della trama che abbiamo lasciato in sospeso e la realizzazione di un sequel. Più ne vedo, più sento che Okami è un lavoro lasciato incompiuto. C'è sempre questa parte di me che pensa che devo occuparmene prima o poi. Voglio farlo un giorno.", le parole di Kamiya.

L'anno scorso, Dusk Golem, un insider piuttosto affidabile quando si parla di progetti Capcom, aveva affermato che la compagnia aveva cancellato in modo brusco un sequel di Okami, a cui stava collaborando proprio Platinum Games. Stando alle sue fonti, la frattura creatasi tra il team di Kamiya e Capcom era davvero profonda e irrecuperabile.

Le nuove parole di Kamiya dunque potrebbero accendere nuove speranze nei fan, anche se ovviamente al momento non c'è nulla di ufficiale in cantiere e che la decisione se realizzare un sequel e a chi ha affidarlo spetta a Capcom, detentrice dei i diritti dell'IP di Okami.