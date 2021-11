Arcane, 5 cose da sapere sulla serie Netflix di League of Legends

Qualche ora fa abbiamo pubblicato le prime impressioni sulle prime 4 puntate di Arcane, l'attesissima serie TV di Netflix ispirata all'universo di League of Legends. Una serie che sembra già imperdibile, grazie a valori produttivi incredibili (in quanti si possono permettere la sigla degli Imagine Dragons?) e una cura per l'universo di gioco e i suoi personaggi certosina. Per chi si avvicinasse per la prima volta ad Arcane, vi proponiamo 5 cose da sapere sulla serie Netflix di League of Legends.

Storie originali Vi in Arcane Nonostante Riot Games e i creatori della serie (Christian Linke e Alex Yee) abbiano deciso di utilizzare personaggi ben noti a tutti i fan di League of Legends, la storia raccontata di Arcane sarà originale. Lo sviluppatore americano, infatti, ha scelto di concentrarsi sulle origini di Vi, Jinx, Caitlyn e Jayce raccontando le vicende che hanno portato questi personaggi a collaborare e scontrarsi. Particolarmente interessante il rapporto tra Vi e Jinx, a lungo solo accennato, in Arcane verrà esplicitato e approfondito. Senza considerare che si racconta anche della nascita della hextech e di come abbia cambiato i rapporti di forza tra Piltover e Zaun. Questo vuol dire che anche coloro che non conoscono League of Legends o si sono avvicinati in maniera solo superficiale, possono apprezzare l'eccellente lavoro di Fortiche Productions.

I nuovi personaggi potrebbero non comparire nei videogiochi Silco, uno dei personaggi originali di Arcane In Arcane non ci sono solo eroi conosciuti, ma debuttano anche alcuni eroi originali, che non sfigurano al fianco di quelli storici. Parliamo di Vander e Silco, ma non sono i soli. Questi personaggi potrebbero fare il percorso inverso rispetto a Vi e Jinx, ovvero finire i LoL, Runeterra o Teamfight Tactics, ma tutto dipenderà dal successo di Arcane. I creatori Christian Linke e Alex Yee ci hanno detto per il momento non ci sono piani predefiniti, ma nel caso in cui la serie andrà particolarmente bene, alcuni protagonisti di Arcane potrebbero arrivare nei videogiochi, anche attraverso eventi speciali. Nel frattempo, però, Jinx è arrivata in Fortnite.

Arcane è divisa in 3 “miniserie” Alcuni dei protagonisti di Arcane Nonostante Arcane sia una serie unica da 9 episodi, Riot Games e Netflx hanno deciso di dividerla in 3 mini-serie da 3 episodi ciascuna che verranno pubblicati a cadenza settimanale. I primi tre saranno disponibili dal 7 novembre, quelli centrali il 14 e infine il finale di stagione arriverà il 21 novembre. I personaggi e la tematica di base (la guerra tra Piltover e Zaun e l'arrivo dell'hextech) saranno i medesimi, ma saranno trattati tre periodi differenti, che consentiranno di concludere ogni ciclo. I personaggi cresceranno e si evolveranno col passare degli episodi, somigliando progressivamente sempre di più sia sotto il profilo fisico, sia come abilità agli eroi dei videogiochi.

Fortiche Production Nonostante la qualità delle animazioni, della regia e del character design possano far pensare al lavoro di veterani del settore, in realtà Fortiche Production è al debutto con un progetto di queste dimensioni. Dalla sua fondazione nel 2009 ad oggi, però, lo studio di Parigi si era fatto notare per aver lavorato ai video dei Gorillaz, o con marchi come Coca Cola, Honda, Samsung e Panasonic. Riot e Fortiche avevano già cooperato per i video delle K/DA e Get Jinxed. "Sono cresciuti con noi di Riot, ci hanno supportato nel nostro primo tentativo nel mondo dell'animazione," ci hanno detto Christian Linke e Alex Yee. "Il loro stile è unico, hanno un grande senso artistico, energia e tutto quello che fanno è molto originale. Per noi non c'erano altre opzioni, volevamo lavorare con loro e non ci sono stati dubbi sulle loro scelta". Una scelta che ha pagato.