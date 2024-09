Starfield: Shattered Space ha data e orario di uscita ufficiali e Bethesda spiega come accedere all'espansione

Un'uscita di lunedì pomeriggio può sembrare un po' inusuale, ma bisogna ricordare che, in questo caso, siamo di fronte a un'espansione e non al lancio di un nuovo gioco vero e proprio, sebbene si tratti di un contenuti veramente di notevoli dimensioni.

Nell'immagine riportata qui sotto c'è un riepilogo generale dei vari orari fissati a seconda dei fusi di tutto il mondo: per quanto riguarda la nostra ora locale, Starfield: Shattered Space il pacchetto sarà disponibile dalle ore 17:00 di lunedì 30 settembre .

Bethesda ha comunicato in maniera più precisa la data e l'orario di uscita di Starfield: Shattered Space , la prima espansione maggiore dell'RPG ad ambientazione spaziale, comunicando anche le condizioni necessarie per raggiungere i nuovi contenuti, dunque vediamo come accedere all'espansione .

Le raccomandazioni di Bethesda prima del viaggio

Considerando i diversi orari, l'accesso a Shattered Space si estende dal 30 settembre al primo ottobre, ma comunque all'inizio della settimana prossima assisteremo a una nuova iniezione di contenuti per il colossale RPG spaziale di Bethesda.

Gli orari di lancio di Starfield: Shattered Space

La nuova storia, come abbiamo visto anche dal recente video di presentazione in stile cartone animato e dal video diario di approfondimento degli sviluppatori, ci porta a Dazra, pianeta natale della fazione Va'ruun.

Per dare via al viaggio, i giocatori devono concludere la prima missione della quest principale, ovvero "Un piccolo passo", quando si ottiene la prima nave. Dopo aver combattuto la Flotta Cremisi e dopo aver conosciuto i membri di Constellation a Jemison, possiamo dirigerci verso un pianeta che non abbia missioni collegate.

Effettuato questo viaggio si dovrebbe ottenere un messaggio di richiesta da parte di The Oracle, facendo partire la quest principale di Shattered Space. Tuttavia, Bethesda raccomanda di non inoltrarci in questa nuova porzione di gioco se si è all'inizio di Starfield.

Secondo gli sviluppatori, si dovrebbe essere almeno al livello 35 per poter ottenere la "migliore esperienza" possibile dall'espansione, sebbene l'accesso non sia comunque precluso a nessuno.