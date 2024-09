Un cartone animato presenta la Casata Va’ruun di Starfield: Shattered Space

Si tratta in realtà di un nuovo episodio dell' antologia animata creata per il gioco, in questo caso dal titolo "Siamo tutti servitori". Guardatelo se volete avere uno sguardo più approfondito sulla storia e la società della Casata Va'ruun, non proprio tenera con i suoi adepti (figurarsi con gli esterni).

Shattered Space, la maxi espansione di Starfield , sta per arrivare e Bethesda ha pensato bene di pubblicare un vero e proprio cortometraggio animato per presentare la Casata Va'ruun , che sarà al centro della nuova campagna.

Siamo tutti servitori

In "Siamo tutti servitori" seguiamo un giovane Va'ruun che partecipa a una cerimonia nella Cittadella di Scaglie. Quando un'improvvisa catastrofe spazza via un'enorme porzione della capitale, la popolazione si ritrova a lottare per rimetterne insieme i cocci. Indovinate un po? Il giocatore dovrà intervenire proprio nel mezzo del caos. Come aiuteremo la Casata Va'ruun? Starà a noi deciderlo.

Per il resto vi ricordiamo che Starfield: Shattered Space sarà lanciato il 30 settembre 2024, quindi fra pochi giorni, per Xbox Series X e S e PC. I possessori delle edizioni Premium o Constellation di Starfield lo riceveranno come parte del pacchetto. I possessori della Standard Edition possono comunque acquistare l'aggiornamento Digitale che da accesso all'espansione e ad altri contenuti, tra i quali artbook, colonna sonora originale, 1.000 crediti per le mod presenti nella sezione Creazione e il pacchetto skin Constellation.

Per vedere gli altri episodi dell'antologia animata potete aprire la playlist ufficiale.