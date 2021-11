Steam Deck: The Ascent ci gira perfettamente

The Ascent gira perfettamente su Steam Deck, come ha mostrato un breve video pubblicato dall'account Twitter ufficiale dell'ibrido tra una console portatile e un PC di Valve, presto disponibile. Probabilmente l'obiettivo è quello di mostrare come il Deck possa far girare senza problemi anche titoli molto recenti ed esosi in termini di risorse.

I dubbi più grossi relativi a Steam Deck riguardano proprio le sue capacità con giochi molto pesanti. Pochi giorni fa Sony ha mostrato che Horizon Zero Dawn ci può girare senza problemi, ma ormai sono moltissime le testimonianze in merito alla compatibilità con i tripla A. In realtà il Deck sembra essere davvero versatile e capace di adattarsi a praticamente ogni genere. Staremo a vedere se varrà davvero la pena averne una.

Per il resto vi ricordiamo che i primi esemplari della console dovrebbero essere spediti a dicembre 2021, anche se non si sa ancora bene quando. Steam Deck è prenotabile senza impegno su Steam per 4 euro, rimborsabili nel caso si cambi idea al momento della disponibilità.