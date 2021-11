Offerte Amazon: striscia LED Smart da 2m, Philips Hue White in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una striscia LED Smart da 2m, ovvero delle Philips Hue White. Lo sconto segnalato da Amazon è di 13.92€, ovvero del 22%.

Offerta Amazon Philips Hue White and Color Lightstrip, Kit base Striscia LED Smart da 2m, con Bluetooth, 1600 Lumen € 63,92 € 50,0 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per le Philips Hue White è di 63.92€. Lo sconto odierno, badate, è il più basso mai proposto su Amazon, ma non è la prima volta che viene proposto. A intervalli regolari, di breve durata, questa striscia LED Smart viene proposta a 50 euro: non crediamo quindi verranno fatti sconti migliori per il momento. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, questa striscia LED da 2 metri è da 230 Volt, 20 watt e si alimenta con cavo elettrico. Il colore e lo stile dell'illuminazione può essere gestito tramite un'app dedicata, oppure tramite i comandi vocali tramite assistente vocale (Alexa o Assistente Google). Supporta 16 milioni di colori. Tramite Hue Bridge e Hue Play HDMI Sync Box (venduti a parte), è anche possibile sincronizzare i led con il televisore e quello che viene mostrato, così da creare un'esperienza visiva più immersiva.

striscia LED da 2 metri

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.