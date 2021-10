Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: preordine Amazon per PS5, PS4 e Xbox disponibile

Sono disponibili su Amazon i preordini per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il nuovo gioco di ruolo d'azione realizzato da Team Ninja per Square Enix. I preordini sono disponibili in versione PlayStation 4, PS5 e Xbox. La data di uscita è il 18 marzo 2022. Il prezzo attualmente è di 74.99€ per tutte le versioni (prenotazione a prezzo minimo garantito).

Potete trovare i preordini delle varie versioni di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ai seguenti indirizzi:



Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è attualmente disponibile in fase di prova sia su PS5 che su Xbox Series X|S. In questa demo sono disponibili due missioni di trama e una missione secondaria. Si tratta di un gioco d'azione ispirato ai souls-like, con alcuni elementi del mondo di Final Fantasy (come le classi, le magie e i nemici).

Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è un gioco con tanto potenziale al quale serve, oltre a una rifinitura tecnica, lo spazio ideale per esprimersi al meglio. Sappiamo di cos'è capace Team Ninja, lo abbiamo visto con Nioh a cui questo progetto si ispira fortemente, e il sistema di combattimento basato sui job dimostra che può dare tanto se, soprattutto, ci si rende conto della strada che ha ancora da fare per perfezionarsi. Le migliorie all'intelligenza artificiale, sia in termini di reattività sia con la neo introdotta Risonanza, dimostrano la volontà di perfezionarsi sempre di più."