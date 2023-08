Super Smash Brothers, ora sappiamo qual è il personaggio preferito di Barack Obama

L'informazione arriva da Cody Daniels , che grazie a Make A Wish ha avuto la possibilità anni fa di andare alla Casa Bianca e giocare con Barack Obama a Super Smash Brothers per N64. Ha poi anche ricevuto una copia del gioco firmata dal Presidente degli USA.

L'ex-presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama è un vero giocatore di Super Smash Brothers per Nintendo 64 . Potrebbe sembrare uno scherzo, ma non è così. Come riportato dall'utente tafokints, Barack Obama utilizza Captain Falcon come suo Main all'interno del gioco N64.

I dettagli su Barack Obama e Super Smash Brothers

Daniels ha anche aggiunto che Obama è piuttosto bravo a Super Smash Brothers. Ha anche affermato che Obama è migliore rispetto al giocatore medio, il che lascia intendere che l'ex-presidente era solito giocare a Super Smash Brothers.

Non è chiaro se Barack Obama sia più in generale un videogiocatore, ma alcuni lo considerano un appassionato di cultura pop, dato che pubblica elenchi annuali delle sue canzoni, dei suoi libri e dei suoi film preferiti, che spesso includono cose che potrebbero essere viste come orientate verso un pubblico più giovane.

Ovviamente è possibile che Daniels sia stato molto gentile nel descrivere le capacità di gioco di Obama: chi criticherebbe un ex-Presidente? In ogni caso, questo è quanto sappiamo. Politica e videogiochi non vanno sempre d'accordo, ma negli USA figure note come Alexandria Ocasio-Cortez hanno approcciato questo mondo, ad esempio giocando in live streaming ad Among Us con Pokimane.