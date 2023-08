Games with Gold, vediamo gli ultimi giochi del servizio Microsoft in chiusura

Addio Games with Gold! Diamo un'occhiata agli ultimi giochi messi a disposizione per agosto 2023 nello storico servizio Microsoft.

C'era una volta Games with Gold: era l'E3 2013 quando Microsoft annunciò il lancio dei "giochi gratis" dedicati a coloro che si iscrivevano a Xbox Live Gold, storico servizio che consentiva l'accesso al multiplayer online e, da quell'anno, anche ad alcuni giochi gratuiti mensili. È ormai storia del passato, perché dal primo settembre 2023 i Games with Gold andranno definitivamente in pensione, e con questi anche lo stesso Live Gold, visto che tutto diventerà Game Pass. Quest'ultimo è forse l'aspetto più sconvolgente di tutta la questione: Xbox Live è un vero e proprio simbolo dell'intera esperienza Microsoft su console, un concetto prima che un servizio su abbonamento, basato sull'idea di una piattaforma unitaria e connessa per il gioco online e la comunicazione tra utenti. Si fa presto ad accusarlo di aver sdoganato "l'online a pagamento" su console, ma di fatto è stato un sistema pionieristico, che ha plasmato il gaming moderno. Chi nel 2002 era già un videogiocatore probabilmente si ricorderà l'evento: ritrovarsi per la prima volta connessi a distanza con la possibilità di utilizzare chat vocale in cuffia e un sistema totalmente integrato nel software della console era qualcosa di avveniristico, anche se il multiplayer online era ovviamente già attivo da anni in precedenza. Da lì in poi, le conquiste di Xbox Live sono diventate storia comune di tutto il panorama videoludico fino ai giorni nostri. Ma se il Live continuerà effettivamente a vivere attraverso la piattaforma connessa Xbox, sebbene sotto il grande ombrello di Game Pass, i Games with Gold verranno invece definitivamente chiusi. Ci saremmo aspettati volentieri un addio col botto, con un'offerta di giochi veramente sorprendente, e invece il servizio ha continuato semplicemente secondo il suo corso standard, se non altro dimostrando una costanza e coerenza notevoli anche nel mese dell'addio. In ogni caso, i due titoli proposti restano comunque interessanti, oltre ad avere, a questo punto, una sorta di valenza storica. Vediamo di cosa si tratta in questa panoramica sui giochi Games with Gold di agosto 2023.

Blue Fire - Dall'1 al 31 agosto 2023 Blue Fire propone azione, piattaforme e combattimenti d'altri tempi Trovarsi di fronte a quello che è essenzialmente un platform in 3D, al giorno d'oggi, è quasi sconcertante. Non si capisce bene cosa sia successo a quello che per decenni è stato uno dei principali generi videoludici in assoluto, ma in qualche modo la tradizione sembra si sia esaurita, per far posto a esperienze sempre più ibride, cinematografiche e spettacolari. Per questo motivo, viene da voler bene a un gioco come Blue Fire, che invece richiama da vicino il gioco a piattaforme, pur presentando comunque elementi misti nel suo gameplay. Principalmente dobbiamo saltare tra piattaforme, superare ostacoli e avanzare all'interno di un mondo costruito in maniera piuttosto complessa, in cui il level design è elemento costitutivo del gioco stesso, proprio come ai bei vecchi tempi. Il mondo di Penumbra è uno strano luogo che si presta ad essere attraversato correndo e saltando, ed è un piacere farlo. Protagonista della storia è un piccolo guerriero dotato di un'agilità straordinaria, che si ritrova ad esplorare uno strano mondo composto da architetture sospese, templi, antiche rovine, montagne e altri scenari evocativi. Oltre a percorrere strade alquanto pericolanti, la sfida è posta anche da numerosi combattimenti sparsi in giro per le ambientazioni, cosa che rappresenta l'altro perno su cui è incentrato il gameplay di Blue Fire. Questo è sicuramente meno stimolante e piacevole del semplice spostamento tra piattaforme, ma ha comunque alcune caratteristiche interessanti, rimanendo sempre impostato sulla velocità d'esecuzione e la destrezza. In linea di massima, il gioco di Robi Studios e Graffiti Games è un'esperienza d'altri tempi che merita provare, se non altro per recuperare atmosfere e meccaniche ormai un po' desuete.