Project L: il trailer di Yasuo, l'amato Campione di League of Legends sarà parte del picchiaduro

"Yasuo è un maestro spadaccino che manipola il vento con la sua lama", ha dichiarato Alex Jaffe, lead champion designer di Project L, nel video di presentazione del personaggio. "Oltre a questo, è in grado di annullare attacchi sfruttando una posizione versatile, dandogli strumenti per ogni situazione. Può giocare d'anticipo con i mixup, andare in aria per combo davvero tecniche, giocare in difesa con il suo muro del vento".

Riot Games ha svelato che il prossimo campione in arrivo nel picchiaduro free-to-play Project L è Yasuo . La sua conferma nel roster di Project L non è una grande sorpresa, dato che Yasuo è uno dei campioni più popolari (e più bannati) di League of Legends. Il trailer di annuncio di Yasuo di Riot mostra anche gli altri eroi giocabili del gioco, Ahri, Darius ed Ekko.

Altri Campioni di Project L

Ahri e Jinx di Project L

"Darius colpisce come un camion, possiede il mid-range ed è implacabile anche in attacco", ha spiegato Jaffe. "Una volta che ha ferito l'avversario, questo subirà un enorme danno da ogni cosa, e lui può resettare più volte per mantenere la pressione".

Riot ha anche mostrato i poteri a tempo di Ekko e le abilità di Ahri: "Ahri è una terrificante rushdown che controlla l'aria e attacca da ogni angolazione", ha detto Jaffe. "Ha una risorsa unica, Foxfire, che può far esplodere per estendere la sua pressione, dandole alti-bassi e sinistri-destri per giorni."

Oltre ad Ahri, Darius, Ekko e Yasuo, Riot ha confermato in precedenza che anche le favorite di League of Legends, Jinx, Katarina e Illaoi, saranno incluse nel roster di Project L. Questi campioni sono ancora "in fase di definizione". Gli altri campioni sono ancora "in laboratorio", ha detto Jaffe.

Ricordiamo poi che il picchiaduro basato su LoL includerà il Duo Play.