Sviluppatore ha realizzato un corridor shooter in 10 minuti, ma non è ciò che vi aspettate

Oliver Thurston, sviluppatore presso Bossa Games, ha realizzato in circa dieci minuti un corridor shooter che non è esattamente ciò che uno potrebbe aspettarsi. Diciamo che è più che altro un modo per ironizzare su quelli che definiscono semplice realizzare videogiochi, soprattutto quelli più lineari.

Come potete vedere nel filmato sottostante, si tratta di uno sparatutto in prima persona in cui si sparano... corridoi. Sì, l'arma del o della protagonista spara un intero ambiente con tanto di sedie, tavolini, porte e sistema di illuminazione.

L'idea è talmente assurda che sarebbe davvero divertente vederla applicata a un videogioco completo.

Naturalmente quello di Thurston è solo un modo simpatico per commentare le stupidaggini che ogni tanto scrive chi non sa come si sviluppano i videogiochi ma chissà che non possa nascerne qualcosa di concreto. In fondo la serie Goat Simulator è nata da una specie di scherzo, quindi.