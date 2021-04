TechTonik e Monster Hunter: su Twitch parliamo del setup per gli stream e di dinosauri

Anche oggi il palinsesto del canale Twitch di Multiplayer.it è ricco di novità. Alle 17 c'è il classico appuntamento con il TechTonik. Si tratta di una puntata speciale nella quale parleremo del setup audio che il bravo streamer deve avere. Lo faremo in compagnia di Matteo Barbaro di Shure. Prima, però, Francesco e Christian seguiranno l'evento digitale di Monster Hunter, per scoprire assieme tutto quello che Capcom ha in mente per la sua serie.

Questo vuol dire che il TechTonik arriverà alle 17 e non alle 16 come da tradizione. La formula, però, è la stessa: si parlerà in maniera semplice, ma non banale di tecnologia a 360° e risponderemo a tutte le vostre domande in diretta. In questo caso, però, Pierpaolo Greco si concentrerà su di un aspetto molto interessante, soprattutto per coloro che stessero cercando il setup audio perfetto per fare delle live di livello.

Pierpa, infatti, sarà in compagnia di Matteo Barbaro di Shure per parlarvi del microfono Shure che utilizzo per le sue live (l'MV7) e di un paio di cuffie (le Aonic 50) che Shure gli ha inviato per l'occasione. La discussione, però, sarà molto più ampia e sarà incentrata sulla fornitura audio del bravo streamer/giocatore. Ma si potrà anche andare oltre il semplice stream, dato che Matteo Barbaro di Shure è un super audiofilo e saprà rispondere a tutte le vostre domande.

La copertina del TechTonik di oggi.

Il programma di oggi del canale Twitch di Multiplayer.it è dunque il seguente:

15:30 Monster Hunter Evento Digitale con Christian e Francesco

17:00 Techtonik con Pierpaolo

21:00 Sea of Thieves con Francesco, Luca e Giordana

Restate con noi.