Gears Pop! ha chiuso ufficialmente i battenti, era il Clash Royale in salsa Gears of War

Nonostante le premesse e le collaborazioni, Gears Pop! non è riuscito a ritagliarsi una nicchia di utenti tale da giustificare la sua sopravvivenza. Per questo motivo Metratronic nelle scorse ore ha chiuso ufficialmente i server di gioco. Questo divertente clone di Clash Royale creato con le statuette Funko Pop! di Gears of War ha resistito solo due anni sul mercato.

Qualche mese fa la compagnia aveva annunciato l'intenzione di terminare il servizio e aveva sospeso tutte le forme di pagamento e gli acquisti in game. Metratronic aveva dovuto constatare che, nonostante l'impegno, non sarebbe più riuscita a mantenere i costi di sviluppo del gioco, oltre che quelli di mantenimento dei server. Per questo motivo si è trovata costretta ad annunciare la chiusura del servizio.

Gears Pop! era un gioco competitivo nel quale i giocatori dovevano collezionare e potenziare i più celebri protagonisti (o i nemici) di Gears of War per schierarli sul campo di battaglia in maniera tattica, con una logica molto simile a quella del divertente Clash Royale.

Una fase di gioco di Gears Pop!

Solo che il prodotto di Mediatronic è arrivato, forse, nel momento sbagliato, con il gioco di SuperCell che ha perso un po' di smalto e la serie di Gears un po' in stallo, nell'attesa del nuovo capitolo. Non il momento migliore per sfruttare la sua immagine, dunque.

Ci giocavate?