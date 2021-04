Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, Stagione 3: il trailer del gameplay

Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty: Warzone sono entrati nella Stagione 3, che Activision ha voluto presentare in video con uno spettacolare trailer del gameplay.

Così, dopo il trailer live action pieno di celebrità, la Stagione 3 di Call of Duty si mostra anche con alcune sequenze in-game, miscelate a cutscene inserite ai fini narrativi.

"Quando mondi diversi si scontrano, nascono nuove leggende": è questo l'incipit della nuova Season, che introduce nuove armi gratuite per l'equipaggiamento, nuovi operatori, skin personalizzate per i veicoli, modalità inedite e un Battle Pass rinnovato.

Per conoscere tutte le novità della Stagione 3 di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Black Ops Cold Ware, date un'occhiata alla nostra anteprima.