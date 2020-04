TechTonik, nuova puntata oggi alle 15.00: parleremo di OnePlus 8

TechTonik torna oggi con una nuova puntata, spostandosi definitivamente al mercoledì. L'orario tuttavia non cambia: trasmetteremo rigorosamente in diretta dalle 15.00 alle 16.00.

In compagnia di Pierpaolo Greco, discuteremo insieme di tecnologia e risponderemo alle domande degli utenti, anche off topic: potete già cominciare a scriverle qui nei commenti, saranno quelle che leggeremo per prime.

Quale sarà l'argomento principale di questa puntata? Naturalmente OnePlus 8, il nuovo modello del celebre smartphone, annunciato ieri in due differenti versioni, standard e Plus.

Equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 865, display da 6,55 o 6,78 pollici con risoluzioni e refresh rate variabile, da 90 a 120 Hz, nonché una fotocamera posteriore da ben 48 megapixel, il nuovo terminale promette grandi cose.

State pensando di acquistarlo? Volete capire bene cosa significano alcune specifiche? Desiderate ragionare su di un possibile confronto con gli altri top di gamma? L'appuntamento, come detto, è alle 15.00.