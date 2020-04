Final Fantasy VII Remake: come sconfiggere il Vigilante Scorpio

Si tratta di una battaglia lunga e impegnativa, specialmente se state ancora prendendo confidenza con le meccaniche del sistema di combattimento. Per questo motivo abbiamo preparato per voi una pratica guida per sconfiggere facilmente questo boss.

Lo scontro con il Vigilante Scorpio si suddivide in più fasi, che si alterneranno mano a mano che ridurrete gli HP del boss. Come farà notare sin da subito Cloud, questo avversario è particolarmente suscettibile agli attacchi di tipo tuono, quindi utilizzate la magia Fulgor ogni volta che ne avete l'occasione. Di base la materia è assegnata a Barret, che in generale avrà un ruolo fondamentale per tutta la durata del combattimento. Quando vestite i panni del chiassoso capo dell'Avalanche vi consigliamo di attivare l'abilità individuale "Denti Stretti": grazie ad essa i valori difensivi del personaggio aumenteranno considerevolmente, mitigando così i danni inferti dai pericolosi attacchi del Vigilante Scorpio. In ogni caso il combattimento sarà molto lungo (sicuramente più di quello del gioco originale!), quindi tenete sempre sotto controllo gli HP del vostro Party e non esitate a usare Pozioni e la magia Energia per rimettere in sesto Cloud e Barret.

Quando prendete il controllo di Cloud passate all'Assetto Offensivo premendo il tasto triangolo, in questo modo infliggerete danni pesanti al boss, riempendo velocemente i segmenti della barra ATB. Inoltre in questo assetto potrete contrattaccare gli attacchi fisici tenendo premuto R1 prima di subire un colpo. Uscite dall'Assetto Offensivo se il boss inizierà a bersagliarvi con i missili in modo da poterli schivare o parare più facilmente. In particolare fate attenzione alla mossa "Campo Elettromagnetico": questo attacco ad area infligge danni ingenti a chi si trova nel suo raggio d'azione, ma potrete evitarlo facilmente allontanandovi dal boss non appena vedrete un bagliore elettrico ai suoi piedi. Inoltre, se attaccato frontalmente talvolta il Vigilante Scorpio potrebbe afferrare il personaggio più vicino per poi eseguire da lì a poco un attacco estremamente potente con la coda. L'unico modo per liberarvi da questa temibile presa è quello di attaccare rapidamente il boss con l'altro personaggio.





In questa prima parte dello scontro il Vigilante Scorpio solitamente prenderà di mira un personaggio alla volta (il malcapitato sarà contrassegnato da un mirino rosso). Approfittatene per prendere il controllo dell'altro membro del party e colpirlo quanto più duramente possibile, sfruttando le abilità "Lesione Stremante" di Cloud ed "Esplosione Stremante" di Barret per riempire velocemente la barra delle Stremo del boss, per poi bersagliarlo senza pietà quando sarà vulnerabile, magari utilizzando le Abilità Limite. Se ancora non avete preso dimestichezza con la meccanica dello Stremo, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra guida sui fondamentali del sistema di combattimento di Final Fantasy VII Remake.

Una volta subiti un determinato numero di danni il Vigilante Scorpio attiverà una barriera protettiva, che diminuirà sensibilmente la potenza dei vostri attacchi. A questo punto quello che dovrete fare è aggirare il boss e colpire il Nucleo Protettivo situato sotto l'attaccatura della coda metallica (una volta agganciato un nemico con R3, potrete cambiare bersaglio utilizzando la levetta analogica destra) con le vostre migliori abilità offensive, come Sovraccarico di Barret o Colpo Audace di Cloud. In questa fase del combattimento inoltre il boss di tanto in tanto si appenderà a un muro, bersagliandovi dalla distanza: in questi frangenti fate affidamento sulla mitragliatrice di Barret e le magie Fulgor e Ignis.





Una volta che avrete dimezzato la salute del boss, assisterete a una breve sequenza cinematica, al termine della quale il Vigilante Scorpio inizierà a caricare il suo colpo più micidiale, il "Laser Caudale". Fortunatamente evitare questo attacco non sarà poi così difficile: basterà infatti ripararsi dietro alle macerie fatte cadere dallo stesso boss con il personaggio preso di mira dall'attacco (solitamente quello che state controllando). Una volta evitato il laser riprendete l'offensiva, utilizzando le abilità "Stremanti" e la magia Fulgor, al tempo stesso prestando sempre attenzione agli attacchi con missili e al Campo Elettromagnetico.

Quando gli HP del Vigilante Scorpio saranno quasi del tutto finiti passerete alla fase finale di questo lungo ed estenuante scontro, ancora un piccolo sforzo e ce l'avrete fatta! Il boss messo alle strette avvierà un processo di rigenerazione per ripristinare i suoi punti vita. Prendete di mira rapidamente i suoi arti laterali: una volta distrutti il Vigilante Scorpio si accascerà a terra e sarà vulnerabile per un'ultima offensiva. Approfittatene per utilizzate il "Colpo Audace" di Cloud o "Sovraccarico" di Barret per infliggere quanti più danni possibili. Se avete conservato un'abilità Limite, questo è il momento giusto per attivarla, concludendo così nel modo più spettacolare possibile questo impegnativo scontro.