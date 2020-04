Pokémon Rosa, scoperto l'episodio per Game Boy che non ha mai visto la luce

Pokémon Rosa è un episodio della celebre serie che non ha mai visto la luce, ma che originariamente sarebbe dovuto uscire su Game Boy: i riferimenti sono stati trovati nel codice di Pokémon Giallo.

La storia di questa scoperta comincia nel 2016, quando un hacker ha rubato le credenziali di un impiegato Nintendo, per poi essere beccato e condannato a tre anni di prigione. Le informazioni scoperte sono tuttavia state diffuse, e a quanto pare riservano ancora qualche sorpresa.

Sono infatti comparsi su 4chan dei file provenienti dagli episodi classici di Pokémon per Game Boy, asset che a quanto pare dimostrano come Game Freak fosse in procinto di realizzare appunto Pokémon Rosa.

Si tratta probabilmente della versione alternativa di Pokémon Giallo, anche se allo stato attuale non sono stati mostrati sprite, mappe o design dei mostri.

C'è solo una teoria, secondo cui al centro del gioco ci sarebbe stato Clefairy, il Pokémon rosa indicato come mascotte per il franchise prima dell'avvento di Pikachu.

New Leak: Pokemon Prototype Maps

More about yesterday's leak of Blue & Yellow source code that I mentioned in my last 2 tweets. The leak also included Gen 1 prototype maps, like the one seen below. This new leak is still being picked apart, so I'll tweet more about it this week. pic.twitter.com/1Ri861S6QL