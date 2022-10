The Chant: nuovo trailer fa la panoramica del gameplay

Prime Matter è tornata a mostrare The Chant con un ricco trailer di più di quattro minuti, che fa una panoramica completa sul gioco e il suo gameplay. Il titolo di Brass Token è un'avventura dinamica horror in terza persona ambientata su di un'isola misteriosa, in cui si sta svolgendo un ritiro spirituale. Purtroppo il rituale non va proprio benissimo e le forze del male si scatenano, iniziano a chiedere il loro tributo di sangue.

"Un pacifico fine settimana si trasforma in un concentrato di terrore dopo che un canto collettivo apre le porte dell'oscurità, una spaventosa dimensione psichedelica che si nutre di energia negativa. Interagisci con i partecipanti al ritiro, districa la complessa storia dell'isola e assisti a terrificanti rivelazioni sul cosmo. Solo tu puoi combattere le creature, far ragionare i sopravvissuti e svelare i misteri di un culto degli anni '70 per invertire il rituale."

Nel filmato possiamo vedere alcuni dei luoghi che visiteremo nel corso dell'avventura, nonché le abilità della protagonsita, che potrà difendersi dai nemici usando armi e poteri. Naturalmente avrà anche la possibilità di scappare, quando impossibilitata ad afffrontare la minaccia.

Se vi interessa il gioco, guardate il filmato perché potrebbe convincervi ad acquistarlo prima del 3 novembre 2022, il giorno in cui sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X e S.