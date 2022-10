Offerte Amazon: Bose Noise Cancelling Headphones 700 al minimo storico con le Esclusive Prime

Oggi è il 12 ottobre 2022 e questo significa che è il secondo giorno delle Offerte Esclusive Prime di Amazon Italia. Anche oggi l'e-commerce offre tanti sconti interessanti ai quali potranno accedere solo gli iscritti a Prime, come ad esempio un paio di Bose Noise Cancelling Headphones 700. Lo sconto segnalato è di 189.06€. Il prezzo consigliato per questo paio di cuffie è 399.95€, anche se negli ultimi mesi il prezzo standard era di circa 292€. Il prezzo attuale, ed è ciò che conta di più, è il più basso di sempre per la piattaforma.

Le Bose Noise Cancelling Headphones 700 propongono 11 livelli di riduzione del rumore attiva. Dispongo di microfono e comandi touch intuitivi sui padiglioni: ascolta istantaneamente la tua ultima sessione su Spotify o scopri nuova musica tenendo premuto il dito sul padiglione destro (solo iOS). Promettono fino a 20 ore di musica non-stop con una sola ricarica.

