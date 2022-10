Surface Laptop 5 annunciato da Microsoft, monterà CPU Intel 12 gen

Surface Laptop 5 è stato annunciato ufficialmente da Microsoft: si tratta del nuovo modello della linea di ultrabook della casa di Redmond, equipaggiato in questo caso con processori Intel 12 gen.

A poche ore dalle critiche all'antitrust UK, Microsoft si è dunque dedicata a un evento di presentazione per la linea Surface in cui è stato mostrato il nuovo ultraportatile, stranamente privo di opzioni AMD per quanto concerne la CPU.

Come detto, i processori Intel di dodicesima generazione offriranno un incremento prestazionale non da poco rispetto ai Surface Laptop 4, offrendo varianti da quattro a dieci core che garantiranno la velocità del dispositivo anche nelle sessioni multitasking più impegnative, con anche l'introduzione di una porta Thunderbolt 4.

Disponibile con display da 13,5 o 15 pollici, esteticamente il Surface Laptop 5 non sembra differire dalla precedente versione, ma il supporto della tecnologia Dolby Vision IQ e Dolby Atmos garantirà un'esperienza audiovisiva HDR di grande qualità. Il prezzo? Si parte da 999 dollari.

Scheda tecnica Surface Laptop 5