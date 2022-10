Demon's Souls: il jailbreak di PS5 consente di vedere un oggetto segreto leggendario

Il jailbreak di PS5 funziona ancora solo parzialmente, ma usandolo alcuni hanno già ottenuto dei risultati curiosi. Ad esempio è stato scovato un oggetto segreto nel remake di Demon's Souls, grazie alla possibilità di andare a leggere i file dei modelli 3D su disco.

A riuscire nell'impresa è stato Lance McDonald, modder molto conosciuto, che ha trovato il famigerato Chieftain's Ring, un oggetto di cui si parlava già da molto tempo nella comunità di Demon's Souls, ma che non era mai stato visto in forma grafica. Si tratta ovviamente di un anello, come potete vedere dalle immagini allegate al tweet sottostante. Non sappiamo se sia stato completato o meno.

Sostanzialmente il Chieftain's Ring è una vera e propria leggenda urbana, diffusa sin dai tempi del Demon's Souls originale, quello per PS3, che Bluepoint Games, lo studio di sviluppo del remake, a un certo punto deve aver provato a rendere reale, per poi scartare l'idea. O, almeno, questo è ciò che si pensa, perché nessuno è ancora riuscito a trovarlo in gioco.

Potenzialmente gli oggetti ancora nascosti in Demon's Souls sono tre: Fractured Binding, Prophetic Fragment e Chieftain's Ring, ma nessuno li ha ancora ottenuti o ha capito se siano effettivamente sbloccabili o meno. L'unica certezza è che esistono tra i file di gioco, anche se scavando non sono stati trovati riferimenti in merito alla loro posizione effettiva.