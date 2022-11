The DioField Chronicle: annunciato un update gratis con missioni, New Game+ e una nuova modalità

Square Enix e gli sviluppatori di Lancarse hanno annunciato un corposo update gratuito per The DioField Chronicle che verrà pubblicato nel corso del mese di marzo 2023. L'aggiornamento introdurrà un nuovo scenario della storia, armi, abilità, un nuovo livello di difficoltà e una modalità aggiuntiva pensata per i giocatori più abili. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che presenta le novità in arrivo e che trovate nel player sottostante.

Ecco i dettagli svelati dagli sviluppatori per l'update di The DioField Chronicle:

Nuovo scenario : una nuova storia non raccontata nel gioco con protagonista Waltaquin Redditch. In questo scenario, giocabile dopo aver completato il Capitolo 5, ti farai strada completando missioni controllando Waltaquin. "Behemoth" apparirà come boss finale di questa avventura.

: una nuova storia non raccontata nel gioco con protagonista Waltaquin Redditch. In questo scenario, giocabile dopo aver completato il Capitolo 5, ti farai strada completando missioni controllando Waltaquin. "Behemoth" apparirà come boss finale di questa avventura. Nuova arma "Grimoire" : nel nuovo capitolo, potrai equipaggiare l'arma Grimoire di Waltaquin, che può evocare delle unità in battaglia e trasformarsi in varie forme.

: nel nuovo capitolo, potrai equipaggiare l'arma Grimoire di Waltaquin, che può evocare delle unità in battaglia e trasformarsi in varie forme. Nuove abilità : la nuova abilità "Necromancy" può essere utilizzata per evocare uno Skull Knight; la skill "Necromate" permette di trasformare le proprie unità in un Skull Dragon e scatenare le sue potenti abilità.

: la nuova abilità "Necromancy" può essere utilizzata per evocare uno Skull Knight; la skill "Necromate" permette di trasformare le proprie unità in un Skull Dragon e scatenare le sue potenti abilità. "Extra Mode" con difficoltà elevata : una modalità in cui nemici di alto livello appaiono già dal Capitolo 1. Questa modalità verrà aggiunta assieme a una funzione "New Game+", che permette di trasferire livelli, armi e abilità dopo aver completato il gioco in una nuova partita.

: una modalità in cui nemici di alto livello appaiono già dal Capitolo 1. Questa modalità verrà aggiunta assieme a una funzione "New Game+", che permette di trasferire livelli, armi e abilità dopo aver completato il gioco in una nuova partita. Nuovo livello di difficoltà "Very Hard": il livello di difficoltà "Very Hard" offre delle battaglie più impegnative con drop di frammenti inferiore, una minore frequenza delle abilità nemiche, recupero degli HP e tempo limite per far rivivere i personaggi ridotto e così via.

Insomma parliamo di update decisamente ricco di novità che potrebbe convincere più di un giocatore ad iniziare una seconda partita o ingolosire chi ha ancora non ha acquistato il gioco di ruolo strategico di Square Enix, che ricordiamo è disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Se rientrate nel secondo esempio, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di The DioField Chronicle.