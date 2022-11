Offerte Amazon: The Legend of Zelda Breath of the Wild in sconto per il Black Friday 2022

Il primo giorno del Black Friday 2022 è oramai passato ma questo non significa che non vi siano più offerte interessanti da acquistare. Sia che siate appassionati di tecnologia, videogiochi, mondo geek o di qualsiasi altra categoria, sicuramente troverete prodotti interessanti a un buon prezzo. Ad esempio, potete trovare in sconto The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Switch. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 69,99€. Il prodotto non è al prezzo minimo storico, ma nell'ultimo anno è stato possibile solo un paio di volte trovarlo a un prezzo leggermente inferiore. È venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ci porta a Hyrule e ci mette nei panni dell'eroe Link che, dopo mille anni di sonno, si risveglia senza ricordi per sconfiggere Ganon e salvare la principessa Zelda. Avremo un grande mondo aperto da esplorare nell'ordine che preferiamo, trovando equipaggiamenti e potenziamenti per rendere più forte il nostro personaggio. Il seguito, Tears of the Kingdom, arriverà il prossimo anno, quindi vi conviene mettervi in pari il prima possibile se siete interessati al nuovo gioco.

Link e Zelda

