God of War Ragnarok: Patch 2.03 disponibile, ecco cosa cambia

Sony Santa Monica ha pubblicato la Patch 2.03 di God of War Ragnarok per PS5 e PS4. Si tratta di un aggiornamento di routine con fix per problemi più o meno noti, tra cui uno che bloccava la progressione del giocatore.

Stando alle note ufficiali pubblicate sul sito dello studio di Sony, l'update risolve un problema che poteva verificarsi durante la missione "Il Santuario Perduto", durante la quale i giocatori talvolta rimanevano bloccati nelle caverne. Per il resto sono stati risolti dei problemi che causavano crash casualmente o compiendo azioni specifiche, come ad esempio utilizzare la mappa.

God of War Ragnarok, Kratos visita il Regno dei Nani

Di seguito le note della Patch 2.03 di God of War Ragnarok pubblicate sul sito ufficiale di Santa Monica, tradotte in italiano:

Missioni e progressione

Risolto un caso in cui i giocatori potevano rimanere bloccati nelle caverne durante la missione "Il Santuario Perduto".

Stabilità e Performance

Risolto un crash che raramente poteva verificarsi usando il menu dell'equipaggiamento.

Risolto un crash che raramente poteva verificarsi scorrendo la lista delle missioni nel Taccuino.

Risolto un crash che raramente poteva verificarsi usando la mappa.

Risolto un crash che poteva verificarsi casualmente durante il gameplay.

Purtroppo la Patch 2.03 deluderà il PETA, dato che non è stata aggiunta la modalità senza violenza sugli animali che l'ente ha suggerito a Santa Monica.