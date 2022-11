Offerte Amazon: Meta Quest 2 256 GB con Resident Evil 4 VR e Beat Saber gratis per il Black Friday

Il primo giorno del Black Friday 2022 è oramai passato ma questo non significa che non vi siano più offerte interessanti da acquistare. Sia che siate appassionati di tecnologia, videogiochi, mondo geek o di qualsiasi altra categoria, sicuramente troverete prodotti interessanti a un buon prezzo. Ad esempio, potete trovare in sconto un Meta Quest 2 da 256 GB nel bundle speciale del Black Friday con due giochi in regalo. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. L'offerta è valida anche per la versione da 128 GB. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 549.99€ (modello da 256 GB). È venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

Il visore Meta Quest 2 propone ora un bundle con due giochi compresi nel prezzo: Beat Saber, il fenomeno della VR a tema musicale, e Resident Evil 4 VR, una versione specificatamente realizzata per la realtà virtuale del classico di Capcom. Meta Quest 2 supporta l'audio posizionale 3D, l'hand tracking e il feedback tattile. La configurazione è semplice e non c'è bisogno di un PC o di una console.

Visore Meta Quest 2 con Beat Saber e Resident Evil 4 VR

