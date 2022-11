Cosa giocherete questo weekend? Il fine settimana è finalmente arrivato e ci offre una meritata pausa dallo studio o dal lavoro e dunque la possibilità di dedicarci anima e corpo alla nostra passione videoludica. E dato che siamo degli impiccioni, siamo curiosi di sapere con quali giochi passerete il vostro tempo libero in questo weekend di inizio metà novembre.

Considerando le uscite videoludiche dell'ultima settimana c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Tra quelle di maggiore spessore troviamo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, l'attesa coppia di giochi di nona generazione. Come potrete leggere nella nostra recensione, i due titoli presentano un gameplay solido e nuove meccaniche che ben si amalgamano nell'esperienza di gioco, ma purtroppo vengono penalizzati da un comparto tecnico vetusto e problematico, nonché un worldbuilding che lascia a desiderare.

Altra novità di spessore di questa settimana è il debutto di Call of Duty: Warzone 2.0 su PC e console. La nuova iterazione del battle royale free-to-play di Activision Blizzard presenta una mappa inedita dalle dimensioni generose, nonché la nuova modalità DMZ. Piccole novità anche per il Battle Pass che ha abbandonato la progressione lineare per una più libera e modulare.

Cambiando completamente genere, Pentiment è finalmente arrivato su PC e Xbox, confermando tutte le ottime impressioni dei mesi scorsi, come potrete leggere nella nostra recensione. Il GDR di Obsidian con elementi investigativi offre un'esperienza unica, caratterizzata da uno stile grafico che ricorda delle miniature medievali e una qualità di sceneggiatura e dialoghi fuori scala.

Tra le novità della settimana citiamo anche la versione PC di Marvel's Spider-Man Miles Morales Remastered, l'avventura horror The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me e Goat Simulator 3, il simulatore caprino definitivo.

Questo weekend giocherete a uno dei titoli usciti negli ultimi giorni? O vi dedicherete a recuperare i giochi del backlog? Fatecelo sapere nei commenti.