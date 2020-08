The Last of Us, Ghost of Tsushima e Animal Crossing sono diventati quadri Ukiyo-e

The Last of Us, Ghost of Tsushima, Animal Crossing e tanti altri celebri videogiochi e film sono diventati quadri Ukiyo-e grazie al lavoro di due artisti americani: l'illustratore Jed Henry e lo stampatore su legno Dave Bull.

I due hanno creato grazie a Kickstarter un sito chiamato Ukiyo-e heroes, attraverso il quale vendono le loro opere in tutto il mondo, rigorosamente ispirate ai videogiochi più famosi, ma anche a libri, serie televisive e film. La qualità del loro lavoro è innegabile, soprattutto per l'originalità con la quale Jed Henry, appassionato di videogiochi e illustratore di lunga data, ha trasformato i volti più celebri in quadri Ukiyo-e.

Ci sono Cloud Strke di Final Fantasy 7, ma anche Ellie e Joel di The Last of Us o i simpatici animali di Animal Crossing. Tutti mantengono le loro caratteristiche originali, ma guadagnano anche un qualcosa che li rende più tradizionali e in linea con questo celebre stile pittorico.

È compito di Dave Bull, poi, stampare su carta queste immagini, utilizzando matrici in legno simili a quelle utilizzate in Giappone tra il XVII e il XX secolo. Di seguito vi presentiamo alcune immagini. Nel caso in cui siate interessati questo è l'indirizzo del sito Ukiyo-e heroes.



Cosa ne dite?