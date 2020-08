The Elder Scrolls V: Skyrim: una mod trasforma i Fall Guy in seguaci

Il modder m150 ha deciso che era cosa buona e giusta mescolare The Elder Scrolls V: Skyrim con Fall Guys e ha trasformato i simpatici protagonisti del gioco di Devolver Digital in perfetti seguaci del Dragonborn.

Installando la mod, chiamata FallGuysFollowers, si potranno avere fino a dieci Fall Guy alla volta come seguaci, tutti armati di strani bastoni formati da sfere. Nonostante l'aspetto puccioso, i Fall Guy sono dei combattenti feroci, come dimostra il video riportato in fondo alla notizia. Certo, fatichiamo a credere che un drago possa prenderli sul serio... ma sarà proprio questo a condannarlo!

La mod è disponibile per PC sul solito Nexus Mods, ma anche per Xbox One sul sito ufficiale del gioco. m150 ci tiene a far sapere di non aver usato alcun asset originale per realizzarla. Quindi ha fatto tutto da solo partendo da zero. Considerate che oltre ai personaggi, la mod aggiungerà due pezzi di armatura: il Fall Guy Guard Helmet e il Fall Guy Sweet Roll, entrambi costruibili come del normale equipaggiamento. Infine, per trovare i Fall Guy dovete recarvi alla Whitewatch Tower.