The Last of Us, Nick Offerman come Bill confermato nel cast della serie di HBO

L'attore Nick Offerman interpreterà il ruolo di Bill nella serie di HBO tratta da The Last of Us di Naughty Dog. Proprio lo studio di sviluppo di Neil Druckmann ha salutato l'arrivo di Offerman, confermandone di fatto la presenza.

L'attore è stato scelto in un recasting, dopo che Con O'Neill, l'attore selezionato in precedenza, è stato costretto a lasciare il ruolo, a quanto pare per conflitti nei suoi impegni. Viene quindi confermato quanto riportato da Murray Bartlett nella giornata di ieri.

Offerman sarà quindi Bill, mentre Murray Bartlett interpreterà il ruolo di Frank. I due sono dei sopravvissuti che vivono praticamente isolati dal resto del mondo.

Come già riportato, Offerman è noto soprattutto per il suo ruolo in Parks & Rec., anche se in realtà ha interpretato una moltitudine di ruoli nella sua lunga carriera in cui ha alternato apparizioni sul piccolo e sul grande schermo. Considerate che ha debuttato nel 1997 in un episodio del telefilm E.R. - Medici in prima linea, per poi lavorare in film come City of Angels - La città degli angeli, Sin City, Nostalgia e in altre serie come Will & Grace, Fargo e Good Omens.